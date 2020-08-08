«الموعد والقنوات الناقلة والتشكيل».. تفاصيل مباراة الأهلي وإنبي بعد غياب أكثر من أربعة شهور

بعد غياب دام أكثر من أربعة شهور، بسبب وباء فيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، يستأنف فريق النادي الأهلي، مبارياته المحلية غدًا لأول مرة.

ويلتقي فريقا الأهلي وإنبي، غدا الأحد، في الثامنة مساءً، في واحدة من مؤجلات الجولة الـ15، من منافسات الدوري المصري الممتاز، والتي يستضيفها ستاد القاهرة.

وسيتم نقل مباراة الأهلي ضد إنبي، عبر قناة أون تايم سبورت 1، حيث ينطلق الاستديو التحليلي، الذي يقدمه أحمد شوبير، في السادسة مساء، ويقوم بالتحليل طه إسماعيل ومحمد عمر ووليد صلاح الدين. حسبما نشر موقع "الوطن سبورت".

وسيقوم بالتعليق على مباراة الأهلي وإنبي، كل من بلال علام وأيمن الكاشف، حيث سيكون هناك قناتين صوتيتين، ويستطيع المشاهد اختيار المعلق من خلال جهاز التوجيه الخاص بجهازه المنزلي.

ويتربع الأهلي على صدارة جدول ترتيب الدوري المصري الممتاز، بـ 49 نقطة، بعدما خاض 17 مباراة فاز في 16 منها وتعادل في واحدة، ولم يتعرض للخسارة، وأحرز لاعبوه 46 هدفا واهتزت شباكه أربع مرات فقط.

ويملك فريق إنبي 25 نقطة، محتلا المركز السابع في جدول الترتيب، حيث لعب 18 مواجهة حقق الفوز في 6 منها، وتعادل في سبع مرات، وخسر في خمس لقاءات، وسجّل لاعبوه 18 هدفا وتلقت شباكه نفس العدد من الأهداف.

ويفتقد الفريق البترولي خدمات هدافه محمد شريف، المُعار من الأهلي إلى صفوف إنبي، بسبب شرط عدم مشاركته أمام فريقه الأصلي، الموجود في عقد الإعارة.

ورصد موقع "الوطن سبورت" قائمة اللاعبين الذين سيغيبون عن مباراة الأهلي أمام الفريق البترولي في بطولة الدوري الممتاز.

رامي ربيعة:

يغيب رامي ربيعة بسبب تراكم البطاقات لحصوله على الإنذار الثالث قبل توقف بطولة الدوري، على خلفية انتشار فيروس كورونا.

ياسر إبراهيم:

يغيب ياسر إبراهيم بسبب معاناته من إصابة في الكاحل تعرض لها خلال ودية الفريق الأخيرة أمام الجونة، ويخوض برنامجا تأهيليا خلال الفترة الحالية للعودة للمباريات.

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محمود كهربا:

يغيب كهربا بسبب إيقافه بقرار من لجنة الانضباط بالاتحاد المصري لكرة القدم على خلفية مباراة الأهلي والزمالك في السوبر المصري.

رمضان صبحي:

يغيب رمضان صبحي بسبب غيابه عن تدريبات الأهلي في اليومين الماضيين، واستعداده للسفر إلى إنجلترا للانضمام لفريقه هيدرسفيلد الإنجليزي، حيث انتهت إعارته في 30 يونيو الماضي، ولن يشارك قبل التأكيد من قانونية مشاركته وفقًا لتأكيدات سيد عبد الحفيظ مدير الكرة.

حسين الشحات:

خضع لجراحة الفتاق مؤخرًا، ويخضع لفترة راحة بتعليمات من الجهاز الطبي الذي أجرى الجراحة، على أن يبدأ التأهيل خلال الفترة المقبلة.

أحمد الشيخ:

يعاني الشيخ من كدمة قوية في القدم تعرض لها خلال مشاركته في مران الفريق مؤخرا، واكتفى بجلسات علاج طبيعي.

ويخضع أحمد الشيخ، لفحص طبي قبل مران الفريق اليوم السبت؛ لتحديد موقفه النهائي من المشاركة في مباراة إنبي، وإن كانت المؤشرات تؤكد صعوبة لحاقه بالمباراة.

حمدي فتحي:

مازال حمدي فتحي مهدد بالغياب عن مباراة إنبي، بسبب عودته للتدريبات الثلاثاء الماضي، بعد تعافيه تمامًا من الإصابة بفيروس كورونا المستجد "كوفيد 19"، وعدم مشاركته في المباريات التحضيرية للفريق أمام سموحة والجونة.

محمود وحيد:

تعرض لكدمة قوية في الوجه أثناء مشاركته في تقسيمة الكرة بختام التدريبات الجماعية للفريق الخميس الماضي، وتأتي فرص مشاركته في مباراة إنبي صعبة بسبب اعتماد السويسري رينيه فايلر على التونسي علي معلول في مركز الظهير الأيسر.