شكرا لقرائتكم خبر عن عمرو سماكة: ما بشربش سجاير ولا شيشة والتحاليل أثبتت براءتى من المنشطات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد عمرو سماكة، لاعب النادى الأهلى السابق، أنه لا يحب السجائر أو الشيشة، وذلك رداً منه على الشائعات التى أثيرت حوله دائماً بعدم التزامه فى الأهلى ما أدى إلى رحيله، وقال سماكة فى تصريحات تليفزيونية لقناة "أون تايم سبورت"، "فترة رحيلى عن الأهلي شهدت اجتهادات صحفية كثيرة، خاصة بعدما نجح الأهلى فى ضمه وحاول الزمالك إثارة أزمة بعد ذلك وأجريت تحاليل وفحوصات مع طبيب الأهلى ومانويل جوزيه قرأها بنفسه ولم يثبت شيئا".

وأضاف سماكة، أما عن الخروج والسهر فلن أقول إننى لا أخرج أو أسهر، كلاعب كرة يجب أن أفصل ولو ليوم واحد بعيداً عن الضغوط، وهذا ما يحدث فى أوروبا، والمدربون يوافقون على ذلك، ومدرب كاظمة الكويتى كان يتحدث معى ويقول لى "لو عندك ضغوط أو كنت سهران قولى مش مهم عندى المباراة بقدر ما مهم عندى إنك تكون سليم مائة بالمائة خلال المباراة".

وتابع، "لا يجوز السهر بصفة مطلقة طبعاً، ولكن فى أوقات الإجازات لا يوجد أزمة وهذا مطلوب وصحى وكان بيفرق معايا جداً".

واختتم عمرو سماكة تصريحاته قائلا، "الصحفيون المنتمون للزمالك عملوا على إثارة تلك الأزمة، وطالبنى الكثير برفع قضايا ولكن تغاضيت عن ذلك، كان سنى صغيراً، وأجريت تحليل المنشطات عقب لقاء شبيبة القبائل، ولم أكن أتناول سوى الأعشاب والفيتامينات، والاتحاد استشعر أن الأمر غير مقصود فأوقفنى ثلاثة أشهر فقط".

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وبدأ عمرو سماكة مسيرته مع الكرة فى قطاع الناشئين بالنادى الأهلى، ثم لعب في نادى الترسانة قبل العودة إلى بيته الأحمر ومن الأهلي التحق سماكة بنادى كاظمة الكويتى قبل أن يعود لمصر وتحديدا لنادى الجونة واحترف لفترة فى الدوري اللبناني.

وأكد عمرو سماكة، فى تصريحات سابقة، أنه راض عن مسيرته بشكل كبير قائلا: "لعبت 4 سنوات خارج مصر، سنة في فرنسا في الدرجة الثانية، وسنتين في كاظمة الكويتي، وموسم في الدوري اللبناني، ولعبت في بطولة أسيا، وحصلت على الدوري اللبناني وكل مكان ذهبت إليه حصدت فيه بطولات وهذا الأهم بالنسبة لي".

وأضاف لاعب الأهلى السابق، أن بداياته كانت مع النادى الأهلى و"لعبت للنادى الأهلي ثلاث سنوات لكن صادفني سوء حظ في عدم اللعب بصفة أساسية مع الفريق في ظل وجود كتيبة عظيمة من النجوم كانت تمثل القوام الأساسي للمنتخب "كانت الدنيا زحمة"، ومع ذلك شاركت في عدد من المباريات ولعبت بطولة أفريقيا وكأس مصر، وصادفني سوء حظ في البداية بأني قمت بإجراء عمليتين جراحيتين في قدمي بالإضافة لعملية الزائدة وهذا أثر على مشاركتي أيضاً".