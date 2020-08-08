شكرا لقرائتكم خبر عن مران الأهلي ..جلسة فايلر مع عبد الحفيظ وأحمد الشيخ جاهز لمواجهة إنبى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - عقد السويسري رينيه فايلر المدير الفني للأهلي جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالفريق علي هامش مران الفريق مساء اليوم السبت من أجل الحديث عن التحضيرات الأخيرة الخاصة بمباراة انبي ، واختتم الأهلي تدريباته مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة استعدادا لمواجهة انبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

فيما قاد يانكون ميشيل مدرب حراس المرمى بالفريق تدريبات قوية لحراس مرمي الفريق مساء اليوم السبت في المران الأخير قبل مواجهة إنبي ، وحصل حراس الأهلي علي وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم استعدادا لمواجهة الغد ، فيما قاد توماس بينكيل مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني للفريق تدريبات بدنية قوية للاعبين في المران ، ويدخل الأهلي معسكرا مغلقا اليوم عقب انتهاء المران المسائي اليوم استعدادا لمواجهة انبي.

ويستعد الأهلي لمواجهة انبي المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد علي ستاد القاهرة في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

يأتى هذا فى الوقت الذى انتظم فيه أحمد الشيخ لاعب الأهلي في مران الفريق الجماعي مساء اليوم السبت علي ملعب التتش بالجزيرة ، فى اعقاب تعرض اللاعب لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس الأول حيث غاب عن المران الجماعي أمس واكتفي بأداء تدريبات بدنية خفيفة في الجيم قبل مشاركته في المران الجماعي اليوم.

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وأعلن سيد عبدالحفيظ مدير الكرة بالأهلي جاهزية احمد الشيخ لمباراة انبي و أضاف مدير الكرة إن اللاعب انتظم اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم ، وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أمس الأول ، واكتفى ‏بأداء جلسة علاج طبيعي أمس قبل انتظامه في المران الجماعي اليوم.

يذكر ان الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة بعد الفوز في 16 مباراة و التعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.