شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد بلال: الزمالك قادر على منافسة المقاولون وبيراميدز على المركز الثانى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد أحمد بلال، نجم الأهلى ومنتخب مصر السابق، أن لقب دورى هذا الموسم 2019 / 2020 من نصيب القلعة الحمراء قائلا، "الدورى فى الجزيرة لا محالة"، وأضاف بلال فى تصريح لـ الخليج 365، أن الزمالك قادر على منافسة بيراميدز والمقاولون على المركز الثانى هذا الموسم، مؤكدا أن الأهلى حسم اللقب بنسبة كبيرة.

وأضاف بلال، الأهلى متصدر بفارق كبير عن الزمالك والمقاولون، وقادر على الفوز فى المباريات المقبلة، وبالتالى من الصعب فقدان اللقب لأى من الزمالك والمقاولون وبيراميدز.

وقفز الزمالك للمركز الثانى برصيد 34 نقطة بعد الفوز على المصرى الخميس الماضى فى المباراة المؤجلة من الجولة الرابعة عشرة ببطولة الدورى، حيث التقى الزمالك مع المصرى باستاد برج العرب بالإسكندرية، و استمر النادى الأهلى فى تصدر جدول بطولة الدورى

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ويتصدر النادى الأهلى جدول بطولة الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل نادى مصر المركز الأخير برصيد 11 نقطة.

ويدخل فريق الكرة بالنادى الأهلى مساء اليوم، السبت، معسكرا مغلقا استعداداً لخوض مباراة إنبى المقرر لها الثامنة من مساء الغد باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشر لبطولة الدورى الممتاز التى تم استئنافها مؤخراً بعد توقف عدة أشهر بسبب "جائحة" كورونا، ويعلن السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى قائمة الفريق للمباراة عقب مران اليوم.