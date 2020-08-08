شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى : ننتظر حل أزمة القيد نهاية الشهر الجارى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد مصدر مسئول بالنادى المصرى البورسعيدى ، أن حل أزمة القيد الموقعة على النادى من الاتحاد الدولى نهاية الشهر الجارى بعد تقديم كافة المستندات الدالة على صحة موقف النادى وحصوله على الصلح مع مسئولى هلال أبيض السودانى صاحب الأزمة .

كان هلال الأبيض قام برفع شكوى للإتحاد الدولى ضد الإيفوارى شيخ موكورو لاعب المصرى بعد رحيله وحصلوا على حكم بإيقاف القيد للنادى البورسعيدى لفترتين قيد تنتهى بنهاية الميركاتو الصيفى ، إلا أن مسئولو المصرى نجحوا فى حل الازمة بعدما سددوا المبلغ المستحق .

وأضاف نفس المصدر أن المحامى الدولى المكلف بإدارة الأزمة شدد على أن أزمة كورونا تعد السبب الرئيسى وراء عدم حصول النادى على حكم لصالحه حتى الآن خاصة وأن الأمور داخل الفيفا كانت متوقفة تماما ولم يذهب الموظفين إلى مكاتبهم .

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ويدخل فريق المصرى البورسعيدى اختبارا صعبا فى الثامنة مساء اليوم عندما يلتقى مع الزمالك باستاد برج العرب فى المباراة المؤجلة بينهما من الجولة الرابعة عشرة للدورى، ويقود طارق العشرى المصرى البورسعيدى فنياً فى المباراة الأولى محلياً اليوم، بالرغم من تواجده على رأس القيادة الفنية للفريق الساحلى منذ 135 يوماً.

وتعاقد مجلس إدارة المصرى مع طارق العشرى فى العشرين من فبراير الماضى، خلفا لإيهاب جلال بعد هزيمة الفريق أمام المقاولون العرب فى دور الـ16 لكأس مصر برباعية نظيفة ، وخاض العشرى مع المصرى مباراتين فقط أمام نهضة بركان المغربى فى دور الثمانية للكونفيدرالية الأفريقية وبعدها تم إيقاف الدورى بسبب جائحة كورونا التى ضربت العالم كله منذ بداية العام الحالى .