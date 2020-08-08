شكرا لقرائتكم خبر عن التشكيل المتوقع للاهلي أمام انبي.. متولي وأشرف للدفاع.. ورباعى هجومى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - بدأت ملامح تشكيل الاهلي تتضح لمباراة انبي، المقرر لها الثامنة مساء غد الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء المؤجل من الجولة الخامسة عشرة من بطولة الدوري الممتاز، وهى المباراة الأولى للفريقين منذ عدة أشهر بسبب تجميد النشاط الرياضى فى مصر والعالم كله جراء "جائحة" كورونا.

الاهلي سيفقد عددا كبيرا من لاعبيه فى مباراة الغد، أبرزهم حسين الشحات الذى أجرى جراحة "الفتاق" قبل عدة أسابيع وياسر إبراهيم للإصابة بجذع فى الكاحل، ورامى ربيعة للإيقاف وكهربا للأيقاف 10 مباريات بسبب أحداث مبارة السوبر، ورمضان صبحى لعدم تجديد إعارته من هيدرسفيلد الإنجليزي، فيما سيتحدد موقف أحمد الشيخ من المشاركة فى اللقاء عقب مران الفريق اليوم، حيث عانى اللاعب مؤخراً من كدمة فى القدم، بينما يتواصل غياب كل من محمد محمود وكريم نيدفيد للإصابة.

التشكيل الأقرب للأهلي في مباراة إنبى يضم كلاً من: محمد الشناوى فى حراسة المرمى، وفى الدفاع أيمن أشرف ومحمود متولى، ويلعب على معلول كظهير أيسر ومحمد هانى فى مركز الظهير الأيمن، وفى الوسط عمرو السولية بجانب المالى آليو ديانج وفى النصف الهجومي يلعب محمد مجدى قفشة وأجاى وجيرالدو ومروان محسن.

ويدخل الأهلي المباراة متربعا على صدارة الدورى برصيد 49 نقطة، فيما يحتل إنبى المركز السابع برصيد 25 نقطة، واستعد الأهلي لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.