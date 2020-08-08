شكرا لقرائتكم خبر عن حمادة صدقى يُعدد صعوبة مواجهة سموحة مع المقاولون العرب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد حمادة صدقي المدير الفنى لسموحة، صعوبة مباراة فريقه المقبلة أمام المقاولون العرب، المقرر إقامتها يوم الخميس المقبل، وذلك فى إطار منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدورى العام، موضحا أن صعوبة المباراة تكمن في عدة أسباب أهمها أنها الأولى للفريقين بعد فترة توقف طويلة بسبب فيروس كورونا .

وأضاف صدقى إن السبب الثانى فى صعوبة اللقاء يكمن في غياب مجموعة من العناصر الأساسية منها الهاني سليمان حارس المرمى ومحمد كوفي وأحمد الترهوني للإيقاف إلى جانب عدم جاهزية ديريك نسيامبي وما يزيد الموقف صعوبة هو إصابة المهاجم صلاح محسن بشد عضلى فى أحد التجارب الودية ويسابق الجهاز الطبي الزمن لتجهيزه لتلك المباراة .

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وتابع المدير الفنى أن السبب الثالث يكمن في رغبة كلا الفريقين في حصد نقاط المباراة لاسيما في ظل الطموحات من أجل التواجد فى المربع الذهبي خاصة وأن المقاولون يحتل المركز الثانى بالدورى برصيد 33 نقطة ويبحث عن الإبتعاد به أكثر عن أقرب منافسيه بيراميدز والزمالك ، ولكن فى النهاية أعرب عن ثقته في قدرات لاعبي سموحة علي تجاوز عقبة المقاولون العرب .

من ناحية أخرى رفض الجهاز الفنى لفريق الكرة بنادى المقاولون العرب، بقيادة عماد النحاس، منح اللاعبين راحة سلبية عقب ودية وادى دجلة التى أقيمت مساء أول أمس، ويواصل الفريق تدريباته اليومية على أحد الملاعب الفرعية بالجبل الأخضر استعداداً لمواجهة نظيره سموحة وكان ذئاب الجبل قد تعادلوا سلبياً بالأمس مع فريق وادى دجلة فى البروفة الودية الأخيرة استعداداً لاستئناف الدوري، الذى عاد من جديد بعد غياب طويل منذ مارس الماضى بسبب انتشار وباء كورونا المستجد.

وكان فريق المقاولون قد خاض أربع مباريات ودية قبل مواجهة وادى دجلة، حيث تعادل بنتيجة 1/1 فى ثلاث مباريات أمام أسوان مرتين والجونة، وخسر أمام طلائع الجيش بهدف نظيف، ويحتل المقاولون المركز الثالث فى جدول مسابقة الدورى العام برصيد 33 نقطة، خلف النادى الأهلى المتصدر برصيد 49 نقطة، والزمالك صاحب المركز الثانى برصيد 34 نقطة، ويقدم ذئاب الجبل واحدًا من أفضل مواسمهم الكروية تحت قيادة عماد النحاس مدرب الفريق، طامحين فى المشاركة بالبطولات العربية والأفريقية واستعادة التاريخ الذهبى للمقاولون العرب.