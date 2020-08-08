شكرا لقرائتكم خبر عن الملاكمة يلزم الحكام والمدربين بارتداء الكمامات فى الموسم الجديد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - كشف محمد عبد العزيز غنيم، رئيس اتحاد الملاكمة، عن إلزام الحكام والمدربين والإداريين بضرورة ارتداء الكمامة فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا المستجد، فيما استقر اتحاد الملاكمة أيضاً على عدم حضور الجمهور فى منافسات الموسم الجديد كإجراء احترازى لمواجهة فيروس كورونا.

وأشار محمد عبد العزيز غنيم مسبقا إلى فصل منافسات السيدات عن الرجال فى انطلاق الموسم الجديد، كإجراء احترازى للوقاية من فيروس كورونا، خاصة أن بطولات الملاكمة كانت تشهد منافسة السيدات والرجال معا.

وأكد غنيم إرسال الإجراءات الاحترازية لجميع الأندية التابعة للاتحاد من أجل دراستها لتنفيذها قبل انطلاق الموسم الجديد.

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وكشف رئيس اتحاد الملاكمة عن إرسال تصنيف الأندية الخاص بالموسم المحلى 2019 / 2020 للجنة الأولمبية المصرية من أجل مراجعته تمهيدا لتحديد موعد للجمعية العمومية العادية.

يأتى ذلك بعدما أرسل مجلس إدارة اللجنة الأولمبية المصرية تعميمًا إلى جميع الاتحادات بشأن ضرورة إعداد التصنيف الخاص بالجمعيات العمومية، واعتماده مبدئيًا من مجلس إدارة الاتحاد من أجل مراجعته والاعتماد النهائى من اللجنة الأولمبية المصرية لتحديد الأندية أعضاء الجمعية العمومية التى من حقها المشاركة فى الجمعيات العمومية وذلك فى حال انتهاء الموسم الرياضى 2019 / 2020.

ونجح اتحاد الملاكمة فى إنهاء الموسم المحلى قبل إيقاف النشاط بسبب جائحة فيروس كورونا و بالتالى يعتبر من أوائل الاتحادات التى أرسلت التصنيف، مشيرا إلى أن تحديد موعد انطلاق الموسم المحلى الجديد فور الانتهاء من العمومية.