شكرا لقرائتكم خبر عن أبوريدة واتحاد الكرة والمنتخب الأولمبى ينعون شقيقة عمرو الجنايني والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تقدم أعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة اتحاد الكرة وكذا المهندس هاني أبوريدة عضو مجلس الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، والمكتب التنفيذي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم، كاف، بالتعازي لعمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة من قبل فيفا لإدارة اتحاد الكرة المصري، في وفاة السيدة شقيقته.

وتوفيت السيدة كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني، اليوم، السبت، في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، إثر أزمة صحية ألمت بها مؤخرا.

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وقدم أبوريدة تعازيه لعمرو الجنايني وأسرته بالكامل، ونعى السيدة شقيقته، داعيا الله عز وجل أن يدخلها فسيح جناته وأن يتغمدها بواسع رحمته، وأنهم يلهم الأسرة الصبر والسلوان.

كما نعي الجهاز الفني لمنتخب مصر الأوليمبي بقيادة شوقى غريب وفاة شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية لاتحاد الكرة والتي وافتها المنية اليوم السبت ، كما يتقدم الجهاز الفني للمنتخب الأوليمبي بالعزاء لأسرة الراحلة.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا قرر المد للجنة الخماسية لمدة ٤ أشهر للانتهاء من اللائحة وإجراء الانتخابات الجديدة.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الغاء القرار الخاص بتخفيض رواتب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى وكذلك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بنسبة 25% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد عودة الحياة للكرة المصرية واستئناف النشاط الرياضى أمس بمباراة الزمالك والمصرى بالدورى العام.