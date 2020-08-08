شكرا لقرائتكم خبر عن وفاة شقيقة عمرو الجنايني رئيس اتحاد الكرة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - توفيت اليوم، السبت، كاميليا يوسف الجناينى، شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم "فيفا" بإدارة شئون اتحاد الكرة المصرى، إثر أزمة صحية، وتوفيت شقيقة الجنايني اليوم فى مستشفى المعادى، بعد مرورها بأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

ويتقدم الخليج 365 بالعزاء لعمرو الجناينى فى وفاة شقيقته ولأسرته بالصبر والسلوان.

وكان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا قرر المد للجنة الخماسية لمدة ٤ أشهر للانتهاء من اللائحة وإجراء الانتخابات الجديدة.

قررت اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجناينى، الغاء القرار الخاص بتخفيض رواتب الجهاز الفنى لمنتخب مصر الأول بقيادة حسام البدرى وكذلك المنتخب الأولمبى بقيادة شوقى غريب بنسبة 25% بسبب جائحة فيروس كورونا المستجد، لاسيما بعد عودة الحياة للكرة المصرية واستئناف النشاط الرياضى أمس بمباراة الزمالك والمصرى بالدورى العام.

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وكانت اللجنة الخماسية باتحاد الكرة، قررت بالتنسيق مع الأجهزة الفنية للمنتخبات الوطنية تخفيض الرواتب الشهرية بنسبة 25٪؜ ، في ظل الأزمة المالية التى ضربت الجبلاية بسبب تعليق النشاط الرياضي علي خلفية جانحة كورونا .

وحرص جهاز المنتخب الوطنى الأول بقيادة حسام البدرى، أثناء الأزمة على المشاركة المجتمعية للمساهمة فى رفع العناء عن كاهل الأسر المتضررة من الظروف الصعبة الطارئة بالبلاد بسبب فيروس كورونا ، وتحمل جهاز المنتخب تكاليف 120 أسرة من متضررى تلك الأحداث.

كما وافقت اللجنة المكلفة بإدارة الاتحاد المصري لكرة القدم برئاسة عمرو الجنايني فى بداية الأزمة، علي تخفيض راتب حسام البدرى بنسبة 25‎ % بناء على طلبه‎‎ لحين انتهاء الأزمة الحالية وعودة النشاط الرياضي الكروي بعد تخطي البلاد لتلك الظروف الصعبة.