شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد اليد يشترط فئات لكوادر المدربين الجدد للعمل بالمنتخبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - اشترط إتحاد اليد برئاسة هشام نصر ضرورة القيد بسجلات المدربين بالفئة الممتازة (A) أو الفئة الأولي (B) أو الفئة الثانية (C) فقط ، لإختيار مجموعة جديدة من المدربين الشباب للعمل بالفرق القومية والأندية.

ومن جانبه أكد عبده عبد الوهاب عضو مجلس اتحاد اليد و المشرف على لجنة المدربين على إعداد هذه المجموعة بعمل دراسات تدريبية مستمرة لهم، وكذلك حضور معسكرات الفرق القومية للاستفاده ونقل الخبرات لهم ، كما تم الاتفاق على أن من يتقدم من المدربين عليه أن تتوفر فيه الشروط التالية، أولا ألا يزيد السن عن 40 عاما، ثانيا لا يقل المؤهل عن فوق المتوسط، ثالثا، يفضل من كان لاعب دولي أو لاعب بالفريق الأول لدوري المحترفين أو الممتاز ، رابعا أن يجيد اللغة الإنجليزية ، خامسا أن يكون من المدربين المسجلين بالإتحاد .

كشف مؤمن صفا، أمين صندوق اتحاد كرة اليد، عن توقيع بروتوكول تعاون بين الاتحاد وأحد المستشفيات الأربعاء المقبل فى مقر المستشفى لعلاج لاعبى المنتخب، مشيراً إلى أن المستشفى ستكون مسئولة مسئولية كاملة عن منتخبات كأس العالم المقبل مصر 2021 من الناحية الطبية فى ظل البروتوكول الموقع مع الاتحاد الدولى من قبل .

ويخضع منتخب مصر الأول لكرة اليد لإجراء مسحة كورونا فى نفس يوم المؤتمر، استعداداً للدخول فى معسكر مغلق بالغردقة يوم 15 أغسطس للإعداد لمونديال2021 الذى تستضيفه مصر.