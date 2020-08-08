شكرا لقرائتكم خبر عن س و ج.. كل ما تريد معرفته عن مباراة الأهلي وإنبي فى الدوري؟ والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يستعد فريق الكرة الأول بالنادى الأهلى مساء غد، الأحد، للظهور فى بطولة الدورى العام بعد غياب 5 أشهر، ويواجه فريق إنبى فى المباراة المؤجلة من الأسبوع الخامس عشر من بطولة الدورى المصرى الممتاز، ونرصد فى التقرير التالى أهم التساؤلات التى تفرض نفسها حول مباراة الغد المرتقبة.

س: ماذا عن موعد وملعب مباراة الأهلى وإنبى؟

ج: المباراة تقام فى الثامنة مساء غد، الأحد، باستاد القاهرة فى اللقاء الذى يعود به الفريقان للظهور فى بطولة الدورى بعد توقف كورونا، حيث كانت آخر مباراة فى الدورى بين الأهلى وسموحة منذ 5 أشهر تقريباً، وبالتحديد يوم 11 مارس الماضى، وانتهت بالتعادل الإيجابى 1/1 .

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س: ماذا عن موقف الاهلى وإنبى فى الدورى قبل لقاء الغد؟

ج: يدخل الأهلى المباراة منفرداً بالمركز الأول برصيد 49 نقطة، فيما يدخل إنبى المباراة فى المركز السابع برصيد 25 نقطة.

س: كيف استعد الاهلى لمباراة إنبي؟

ج: استعد الأهلى لعودة المسابقة بإقامة مباراتين وديتين، الأولى ضد سموحة وتفوق عليه برباعية نظيفة، بينما الثانية جاءت أمام الجونة وانتصر أيضًا عليه بنتيجة 5-2.

س: وماذا عن أبرز غيابات الأهلى فى لقاء الغد؟

ج: يعانى الأهلى قبل مواجهة إنبى من غيابات بالجملة، وعلى رأسهم ياسر إبراهيم وكريم نيدفيد ومحمد محمود وحسين الشحات بداعى الإصابة، بينما يغيب رامى ربيعة للإيقاف بعد طرده فى مباراة سموحة الأخيرة، ومحمود عبد المنعم كهربا الموقوف من لجنة الانضباط على خلفية أحداث مباراة السوبر المصرى فى الإمارات، بينما لا يحق لرمضان صبحى نجم هجوم الفريق الأحمر فى المشاركة بعد انتهاء إعارته من نادى هيدرسفيلد الإنجليزى منذ 30 يونيو الماضي، فيما لم يوافق ناديه على مد الإعارة حتى هذه اللحظة.