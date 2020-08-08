شكرا لقرائتكم خبر عن اتحاد الكرة يزف بشرى سعيدة لأبطال فيلم الرعب من مسحة كورونا بقيادة أجاى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - جاء مطالبة اللجنة الخماسية لإدارة اتحاد الكرة لوزارة الصحة فى خطاب رسمي بتغيير البروتوكول الطبي الخاص بالتعامل مع فيروس كورونا، خاصة بعد تصريحات الدكتورة هالة زايد وزيرة الصحة بشأن تعديل البروتوكول الطبى مؤخرا وعدم إجراء المسحات إلا بعد ظهور الأعراض على الشخص فقط، فى ظل انخفاض الأعداد اليومية للإصابة بفيروس كورونا في مصر بشكل عام ، ليكون بمثابة البشرى السعيدة لعدد من اللاعبين الذين شكلت مسحة كورونا "فيلم رعب" لهم قبل أي مباراة.

ويترقب اتحاد الكرة وصول الخطاب الرسمى لإرساله للأندية على أن يتم الاكتفاء بتحليل دم للاعبين، ونفس الأمر بالنسبة لأندية القسم الثانى التي اشتكت مؤخرا من تأخر عمل المسحات لها أسوة بأندية الدورى الممتاز.

وتعد مسحة كورونا فيلم رعب جديد يعيشه عدد من نجوم الدوري العام مع كل مسحة طبية يخضعون لها مع فرقهم، للكشف عن وباء كورونا المستجد، بسبب صعوبة أخذ المسحة والألم الناجم عنها حيث شكل الأمر نوعاً من "الفوبيا" لدى بعض اللاعبين حاولوا التهرب من تلك التجربة الصعبة لكن لم يجدوا مفراً وسط تشديدات اتحاد الكرة بضرورة إجراء المسحات حرصاً على سلامة اللاعبين وجميع أعضاء المنظومة الرياضية.

الأمر بات أشبه بالكابوس لدى هؤلاء النجوم خاصة وأن عملية أخذ المسحات ستتواصل كثيراً خلال الفترة المقبلة، مع عودة بطولة الدوري بعد انتهاء فترة التوقف الطويلة التي بدأت في مارس الماضي بسبب مخاوف انتشار كورونا بين عناصر المنظومة الرياضية.

أجاى أكثر السعداء في الاهلى

في كل مسحة يتم أخذها من لاعبي الأهلي، يكون جونيور أجاي لاعب الفريق هو العنصر الأصعب في اتمام ذلك الإجراء، حتى أنه في المرة الأخيرة أثار حالة من الإرباك للأطباء المسئولين عن أخذ المسحة وقاومهم في كل محاولة لدرجة أن الدكتور خالد محمود طبيب الأهلي تدخل لإقناع أجاي وتهدئته حتى تم أخذ المسحة من لاعب الأهلي وحال اتخاذ قرار بإلغاء المسحة سيكون أجاي أكثر السعداء بالقرار.

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المهدي سليمان سوف يتنفس الصعداء في بيراميدز

أثار قلق وخوف المهدى سليمان، حارس مرمى بيراميدز، أثناء الخضوع لإجراء المسحة الطبية الثالثة للكشف عن فيرس كورونا، حالة هستيرية من الضحك بين زملائه بالفريق، حيث قام أكثر من لاعب من بينهم على جبر ودودو الجباس بنشر مقطع فيديو للمهدى خلال إجراء المسحة الطبية، وظهر اللاعب خلاله فى حالة ارتباك وقلق نظرًا لإجرائه عملية جراحية سابقة فى الأنف، بخلاف صعوبة إجراء المسحة وحال الغاؤها سوف يتنفس حارس بيراميدز الصعداء.

يوسف أوباما أكثر الفائزين في الزمالك

داعب محمود عبد الرازق شيكابالا، كابتن الزمالك، زميله يوسف أوباما لاعب الفريق عبر حسابه على إنستجرام، ونشر لحظة إجراء أوباما مسحة كورونا وتخوفه الشديد من إجرائها، وسط حالة من الضحك بين زملائه بسبب ردود أفعال أوباما وإرباك الطبيب ، وبالطبع سوف يتلقى أوباما قرار الغاء المسحة بسعادة بالغة.