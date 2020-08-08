شكرا لقرائتكم خبر عن سعفان الصغير لـ أون تايم: مباراة المصرى ديربى.. والبطولة العربية أملنا الوحيد والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد سعفان الصغير، مدرب حراس مرمى النادي الإسماعيلي، أن مباراة الدراويش أمام المصرى لقاء ديربى، والتى تجمع الفريقين الجمعة المقبل ضمن منافسات الجولة 19 من عمر مسابقة الدوري العام، والتي عادت مجدداً بعد فترة توقف طويلة بدأت في مارس الماضي وامتدت لـ 147 يوماً بسبب انتشار وباء كورونا المستجد، وقال سعفان الصغير في تصريحات لقناة "أون تايم سبورت"، مباراة المصرى صعبة وديربى، خاصة أنها تأتى بعد هزيمة الفريق البورسعيدى من الزمالك، نسعى لمركز أفضل لأن المركز الحالى لا يليق بالإسماعيلى أو تاريخه.

وأضاف سعفان الصغير، مباريات المصرى الرسمية سلاح ذو حدين أمام الزمالك والحرس، سيكون الفريق جاهزاً أكثر منا، ولكننا نحتاج للنقاط الثلاث لأن وضعنا حرج، والانتصار يجلب انتصارا آخر، موضحا أننا خرجنا من الكأس ونحتل المركز الثامن فى الدورى، فالبطولة العربية هي أملنا من الموسم الحالى، سنلعب على التعادل فى المغرب، لنواجه فريقا سعوديا، المباراة بدون جماهير ستكون أسهل، لأن جماهير الرجاء قوية جداً وتمثل ضغط كبير، مضيفاً أن الرجاء يلعب في دوري أبطال أفريقيا، ولكن هذا لا يعنى أن الفريق سيكون في كامل جاهزيته، ولكن قد يعاني من الإرهاق أو الاصابات وهذا أمر لصالحنا.

واختتم سعفان الصغير، ضغط المباريات فى الدورى العام يتطلب وقوفنا إلى جانب النادي لنتخطى الكبوة الحالية التي نعيشها.