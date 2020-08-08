شكرا لقرائتكم خبر عن الأوليمبي يُجرى المسحة الطبية للكشف عن فيروس كورونا قبل عودة التدريبات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح -

أجرى لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الأوليمبي والجهاز الفنى والادارى والعاملين بالفريق المسحة الطبية الاولى للكشف المبكر عن فيروس كورونا بالتعاون مع اتحاد الكرة ، داخل ملعب ستاد عز الدين يعقوب استعداداً لاستئناف التدريبات تمهيدا لعودة مباريات الدورى .

وكان اتحاد الكرة قرر استئناف مباريات دوري الدرجة الثانية في العشرين من شهر سبتمبر المقبل، على أن تبدأ الأندية التدريبات عقب إجراء المسحة، وتطبيق الإجراءات الاحترازية.

ومن جانبه أكد أحمد سارى ، المدير الفني للأولمبي أنه من المقرر عودة التدريبات عقب ظهور نتائج المسحة الطبية للاعبين والجهاز لطبي ، وعمل قياسات بدنية للاعبين لوضع برنامج بدني لاعداد الفريق بعد فترة توقف أمتدت لاكثر من أربعة أشهر .

وقال المدير الفني " بالتأكيد الفترة المقرره لتجهيز الفريق لخوض اللقاءات الرسمية لا تكفي ولكن الجميع يعلم حجم المسؤولية بسبب موقف الفريق في جدول المسابقة ، خاصة في ظل إعلان أتحاد الكرة أقامة الدورى بنفس الشروط المعلنه .

وأضاف " سارى " أمام الأوليمبي 5 مباريات متبقية يجب حصد 15 نقطة لضمان الهروب من شبح الهبوط ، وذلك بتكاتف الجميع للخروج من الموقف الصعب .