عبدالحفيظ يعلن سلبية المسحة الطبية للأهلي قبل مواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة- الخليج 365:

أعلن سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، سلبية المسحة الطبية التي خضع لها الفريق أمس الجمعة، وذلك قبل ساعات من مواجهة إنبي، المقرر لها الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في إطار منافسات مسابقة الدوري الممتاز.

وأجرى الجهاز الفني واللاعبون مسحة طبية عقب نهاية المران الصباحي، أمس الجمعة، تنفيذًا لبروتوكول وزارة الشباب والرياضة، الذي يشتمل على إجراء مسحات طبية لجميع اللاعبين والأجهزة الفنية قبل المباريات الرسمية، في إطار التعايش مع فيروس كورونا المستجد.

وسبق أن أجرى الأهلي ست مسحات طبية منذ عودته إلى التدريبات الجماعية نهاية يونيو الماضي، بعد إعلان وزارة الشباب والرياضة استئناف النشاط الرياضي من جديد، بعد فترة توقف تجاوزت ثلاثة أشهر بسبب انتشار فيروس كورونا.

واستكمل ياسر إبراهيم، مدافع الأهلي، تنفيذ برنامجه التأهيلي للتعافي من الإصابة في كاحل القدم، وأدى جلسة تأهيلية في الجيم اليوم، وأعقبها خضوعه لتدريبات الجري حول الملعب، على هامش مران الفريق.

وعقد السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للأهلي، جلسة خاصة مع سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق، على هامش مران الفريق مساء اليوم السبت، من أجل الحديث عن التحضيرات الأخيرة الخاصة بمباراة إنبي.

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وقاد توماس بينكيل، مخطط الأحمال البدنية بالجهاز الفني، تدريبات بدنية قوية للاعبين في مران الفريق، وقاد يانكون ميشيل، مدرب حراس المرمى بالأهلي، تدريبات قوية لحراس المرمى في المران الأخير قبل مواجهة إنبي غدًا.

وحصل حراس الأهلي على وحدات تدريبية متنوعة في مران اليوم استعدادًا لمواجهة الغد.

وقاد سامي قمصان، المدرب المساعد بالجهاز الفني للفريق، قاد تدريبات قوية لخماسي الفريق رامي ربيعة، وصالح جمعة، ومحمود كهربا، وعربي بدر، ومحمد شكري.

وشهدت التدريبات حصول اللاعبين على وحدات تدريبية متنوعة قبل انطلاق مران الفريق.

ويدخل الأهلي معسكرًا مغلقًا اليوم عقب انتهاء المران المسائي، استعدادًا لمواجهة إنبي.

يُذكر أن الأهلي يتصدر قمة الدوري برصيد 49 نقطة، بعد الفوز في 16 مباراة والتعادل في لقاء وحيد أمام سموحة 1-1.