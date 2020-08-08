الأهلي يعلن جاهزية أيمن أشرف وأحمد الشيخ لمواجهة إنبي

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- عمر قورة:
أكد خالد محمود، طبيب الأهلي، أن أيمن أشرف، مدافع الفريق، بات جاهزا للمشاركة في مواجهة إنبي، عندما يعود المارد الأحمر لاستئناف مبارياته في بطولة الدوري المصري.
وقال خالد محمود، في تصريحات نقلها الموقع الرسمي للأهلي: "أيمن أشرف أصبح لائقًا طبيًّا للوجود تحت تصرف الجهاز الفني في مباراة إنبي".
وأضاف: "تم الاطمئنان على حالة أيمن أشرف بعد مشاركته في التدريبات الجماعية، وبعد وجوده أيضًا اليوم السبت بشكل طبيعي رفقة زملائه في المران الجماعي".
وكان أيمن أشرف تعرض للإصابة بكدمة في القدم خلال مشاركته في مران الفريق يوم الثلاثاء الماضي، قبل انتظامه أمس في المران الجماعي.
من جانبه، أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالأهلي، جاهزية أحمد الشيخ لمواجهة إنبي بعد انتظام اللاعب اليوم في التدريبات الجماعية بعد تعافيه من الإصابة في القدم.
وتعرض الشيخ لكدمة قوية في القدم خلال مشاركته في مران الفريق الذي أقيم أول أمس، واكتفى بأداء جلسة علاج طبيعي أمس قبل انتظامه في المران الجماعي اليوم.
يُذكر أن الأهلي يستعد الأهلي لمواجهة إنبي في تمام الساعة الثامنة مساء غدٍ الأحد على استاد القاهرة، في لقاء مؤجل بمسابقة الدوري الممتاز.
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