الخليج 365 يكشف.. كيف تعامل اتحاد الكرة مع أزمة إيقاف العشري؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد عبدالباسط:

أثار طارق العشري، المدير الفني للمصري البورسعيدي، الجدل في مواجهة الزمالك يوم الخميس الماضي في الدوري المصري الممتاز، حيث قاد فريقه من مقاعد البدلاء رغم عدم استكمال عقوبة إيقافه كاملةً.

وتواجد طارق العشري على مقاعد البدلاء في فريق المصري البورسعيدي خلال لقاء الزمالك الذي حسمه الأبيض بهدف دون رد في لقاء مؤجل من الأسبوع الـ14 للمسابقة المحلية.

وكانت لجنة الانضباط والأخلاق باتحاد الكرة قررت في فبراير الماضي إيقاف طارق العشري عندما كان مديرا فنيا لحرس الحدود لمدة ثلاث مباريات، لكن المدرب لم ينفذ عقوبته كاملةً.

وقال مصدر بلجنة المسابقات في تصريحات لمصراوي إنه يتم التعامل مع الإيقافات بشكل إلكتروني ويدوي، مضيفا أن التعامل الإلكتروني لم يُظهر إيقاف طارق العشري، خاصة أنه كان مدربا للحرس وقتها.

وأضاف: "سيتم التقدم بمذكرة للجنة الانضباط لعدم وجود خطأ على المصري، لأن الأمر متعلق بطارق العشري نفسه".

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وتابع: "لا توجد مشكلة تخص المصري، وسيكون من حق النادي التقدم بتظلم إذا تم إصدارة أي عقوبة، وكلجنة مسابقات نتحمل جزء من الخطأ".

من جانبه، أكدت مصادر في المصري البورسعيدي أن النادي ليس طرفا، خاصةً أن طارق العشري لم يتم إيقافه وهو مدربا للفريق.

وأضافت: "كان لا بد أن يخطرنا اتحاد الكرة بأن العقوبة ممتدة".

وفي سياق متصل، صرح مصدر في الزمالك: "نحن لسنا طرفا في الأمر إلا لو كان الأبيض خسر المباراة، ولم يأت لنا أي اخطار بخصوص وجود أي عقوبات تخص المصري البورسعيدي".

يُذكر أن لجنة الانضباط ستصدر قرارتها بشأن خطأ ظهور العشري في مواجهة الزمالك رغم إيقافه، ويتجه مسؤولو اللحنة لتجديد إيقاف المدير الفني مع أحقية المصري في التقدم بتظلم ضد القرارات المنتظر الإعلان عنه في الساعات المقبلة.