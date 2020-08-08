منافس الأهلي.. أزمات دفاعية تلاحق الوداد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - محمد همام:

ذكرت تقارير صحفية مغربية أن فريق الوداد قد يفتقد خدمات مدافعه الشيخ كومارا عن مباريات الفريق المقبلة بسبب الإصابة التي تعرض لها مؤخرًا.

وكشفت صحيفة "المنتخب" المغربية، اليوم السبت، أن كومارا سيغيب عن التدريبات قرابة الشهر ونصف نظرًا للإصابة القوية التي تعرض لها في مباراة نهضة بركان الأخيرة والتي انتهت بخسارة الفريق الودادي (2-1).

وأشارت الصحيفة، إلى أن الوداد سيعاني في خط دفاعه خلال الفترة المقبلة نظرًا لغياب المدافع الشاب أشرف داري والذي يخوض حاليًا فترة تأهيلية بعد الإصابة التي تعرض لها بقطع في الرباط الصليبي.

وأوضحت الصحيفة، أن الخيارات أصبحت محدودة أمام المدير الفني خوان كارلوس جاريدو حيث لا يتواجد سوى المدافع حمزة أسرير مع احتمالية تواجد صلاح الدين السعيدي، أو يحي جبران أو بدر كادارين.

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ويعاني الوداد في الفترة الأخيرة على أزمة النتائج بعد عودة الفريق لخوض المباريات الرسمية مرة أخرى عقب جائحة فيروس كورونا المستجد (كوفيد 19).

الوداد لم يحقق أي فوز في آخر جولتين بعد التعادل الإيجابي أمام مولودية وجدة (1-1)، ثم الخسارة بعد ذلك من نهضة بركان بهدفين مقابل هدف.

ويُعد الوداد منافسًا للأهلي في مسابقة دوري أبطال أفريقيا حيث سيلتقي الفريقين في دور نصف النهائي.

المباراة الأولى ستقام في المغرب خلال الأسبوع الأخير من شهر سبتمبر المقبل، في المقابل ستقام موقعة الإياب في الثالث من أكتوبر المقبل.