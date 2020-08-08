تحليل رقمي.. كيف يمكن للزمالك أن يستفيد من المثلوثي؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب ـ مصطفى الجريتلي:

أفاد مصدر مسؤول بمجلس إدارة نادي الزمالك، بأن صفقة انتقال حمزة المثلوثي لاعب الصفاقسي التونسي السابق لصفوف فريقه تمت بشكل نهائي.

المصدر ذاته أوضح في تصريحات خاصة لمصراوي، أن الزمالك أنهى الاتفاق على كافة الأمور المتعلقة بالصفقة ويتبقى فقط الإعلان الرسمي عن التعاقد مع اللاعب.

ونستعرض في السطور التالية بالتعاون مع شركة كورة ستاتس ماقدمه المثلوثي مع الصفاقسي خلال مشاركته ببطولة الكونفيدرالية موسم 2019/2020:

مسيرة الصفاقسي في بطولة الكونفيدرالية 2019/2020 لم تستمر طويلاً فقد انتهت بنهاية الدور التمهيدي الثاني من المسابقة.

حمزة المثلوثي، شارك في مباراتين مع الصفاقسي في الكونفيدرالية، بمعدل 137 دقيقة كأساسياً في مباراة وبديلاً في أخرى، فصنع فرصة تسجيل لزملائه ولكنهم أهدروها، كما مرر الكرة لزملائه 71 مرة منهم 45 تمريرة صحيحة بدقيقة 63%.

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اللاعب الذي ينشط في مركز الظهير الأيمن أرسل 13 عرضية من بينهما اثنتين صحيحتين بمعدل دقة 15%، فيما نفذّ مراوغتين أحدهما صحيحة.

ويُجيد اللاعب صاحب الـ 28 عاماً استقبال الكرة فوصلته 40 تمريرة تسلمهم جميعاً بنجاح بدقة 100%، كما نجح في تشتيت الكرة عن مرماه 7 مرات بطريقة صحيحة، فيما فاز بالكرة 15 مرة منها واحدة في التحام هوائي.

وفي النسخة الماضية من بطولة الكونفيدرالية 2019/2018 شارك المثلوثي مع الصفاقسي في 6 مباريات كأساسي بمعدل لعب 432 دقيقة.

مرر خلالها الكرة 197 مرة لزملائه منها 136 تمريرة صحيحة بدقة 69%، فيما أرسل 15 عرضية منها واحدة فقط صحيحة بنسبة نجاح 7%، كما نفذّ مراوغتين صحيحتين.

وأرسل المثلوثي خلال الـ 6 مباريات 41 تمريرة طولية لزملائه منها 17 تمريرة صحيحة فقط بمعدل دقة 41%، فيما تلقى الكرة 127 مرة بطريقة صحيحة بنسبة دقة 100%، كما مرر 141 تمريرة قصيرة بينه وزملائه منهم 118 تمريرة صحيحة بدقة تصل 84%.

وتصدى المثلوثي لفرصتي تسجيل وشتت الكرة 3 مرات بطريقة صحيحة و19 مرة عن مرماه ولكن لم تصل لزميل له في الملعب، كما نجح في الحصول على الكرة 32 مرة واستعاد الكرة 18 مرة من الخصم.