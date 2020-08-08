مسحة طبية للزمالك استعدادا لمواجهة الاتحاد

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رامي بشاي خضع لاعبو نادي الزمالك لمسحة طبية بمعسكر الفريق ظهر اليوم، عقب انتهائهم من المران الصباحي، للإطمئنان والكشف على فيروس كورونا، وذلك تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة. ويستعد الزمالك لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل ببطولة دوري WE المصري. ويأتي إجراء الزمالك للمسحة الطبية وفقا للاجراءات المتبعة، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق. جدير بالذكر أن المسحة الأخيرة للفريق جاءت كلها سلبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة المصري والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.

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