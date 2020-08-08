محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:
قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، إن هناك 4 أطراف منوط بها الحديث عن الموقف الحالي، وكل ما يثار مجرد شائعات وتقارير إعلامية.
وصرح نادر شوقي لـ"الخليج 365": "في الوقت الحالي المفاوضات مستمرة بين الأهلي وهدرسفيلد واللاعب من أجل الوصول للإتفاق النهائي".
وتابع "كل ما يثار إعلامياً حول الموقف النهائي ليس له أي أساس من الصحة".
وشدد وكيل رمضان صبحي: "الأهلي وهدرسفيلد ورمضان صبحي وأنا بصفتي وكيل اللاعب المنوط بنا الحديث عن الموقف، إذا لم يخرج تصريح رسمي من أي طرف فأي أمر يثار حول الموقف مجرد شائعة".
واختتم "نحن حالياً في فترة الصمت ولا يوجد أي أمر رسمي يمكن الإعلان عنه لحين الانتهاء من الأمر بشكل رسمي".
كانت هذه تفاصيل خبر أول تعليق من وكيل رمضان صبحي على أنباء فشل تعاقده مع الأهلي لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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