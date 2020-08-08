أول تعليق من وكيل رمضان صبحي على أنباء فشل تعاقده مع الأهلي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - الخليج 365:

قال نادر شوقي وكيل أعمال رمضان صبحي لاعب وسط النادي الأهلي والمعار من صفوف هدرسفيلد الإنجليزي، إن هناك 4 أطراف منوط بها الحديث عن الموقف الحالي، وكل ما يثار مجرد شائعات وتقارير إعلامية.

وصرح نادر شوقي لـ"الخليج 365": "في الوقت الحالي المفاوضات مستمرة بين الأهلي وهدرسفيلد واللاعب من أجل الوصول للإتفاق النهائي".

Advertisements

وتابع "كل ما يثار إعلامياً حول الموقف النهائي ليس له أي أساس من الصحة".

وشدد وكيل رمضان صبحي: "الأهلي وهدرسفيلد ورمضان صبحي وأنا بصفتي وكيل اللاعب المنوط بنا الحديث عن الموقف، إذا لم يخرج تصريح رسمي من أي طرف فأي أمر يثار حول الموقف مجرد شائعة".

واختتم "نحن حالياً في فترة الصمت ولا يوجد أي أمر رسمي يمكن الإعلان عنه لحين الانتهاء من الأمر بشكل رسمي".