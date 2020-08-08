رسمياً.. يوفنتوس يُعلن إقالة ماوريسيو ساري

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أعلن نادي يوفنتوس الإيطالي، عن إقالة مدربه الإيطالي ماوريسيو ساري.

وأصدر النادي الإيطالي، بياناً رسمياً يؤكد فيه رحيل ساري عن منصبة في الفريق الأول.

ووجه يوفنتوس الشكر لساري على فوزه بالدوري الإيطالي للمرة التاسعة على التوالي في تاريخ النادي.

وكانت العديد من التقارير الصحفية قالت أن النادي الإيطالي قرر إقالة ساري، بعد الأداء السيء الذي قدمه الفريق خلال الفترة الأخيرة في الدوري الإيطالي، بالإضافة لخروجه من بطولة دوري أبطال أوروبا، قبل أن يُعلن النادي بشكل رسمي.

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وودع يوفنتوس بطولة دوري أبطال أوروبا من دور الـ16 على يد ليون الفرنسي، على الرغم من فوزه بهدفين لهدف، بفضل أفضلية الهدف خارج الأرض.

وتولى ساري تدريب نادي يوفنتوس في يونيو من العام الماضي، بعد رحيله عن نادي تشيلسي الإنجليزي، موقعاً على عقد يمتد لمدة 3 سنوات مع نادي السيدة العجوز.

وقاد ساري يوفنتوس في 51 مباراة، حقق الفوز في 34 مباراة، وتعادل في 8 وهُزم في 9 آخرين.

جدير بالذكر أن ساري فشل في الفوز ببطولتي كأس إيطاليا وكأس السوبر الإيطالي في المباراة النهائية، بالإضافة لتوديعه بطولة دوري أبطال أوروبا، وحقق لقب الدوري الإيطالي بصعوية.