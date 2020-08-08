أزمة "على بياض" .. القصة الكاملة لهروب ناشيء الأهلي للاحتراف في أحد عمالقة أوروبا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- رمضان حسن:

فاجأ محمود صابر، مدافع فريق الأهلي للشباب ومنتحب مصر في نفس الفئة العمرية ناديه بالرحيل عن الفريق بشكل رسمي للإحتراف الخارجي .

وقال ربيع ياسين مدرب منتخب الشباب إن محمود صابر في الطريق للإحتراف في الدوري التونسي بعدما رفض تجديد عقده، ناصحاً النادي الأحمر بالتجديد معه.

محمود صابر من مواليد عام 2002 ويشغل مركز الظهير الأيمن وهو المركز الذي تأثر بإعارة باسم علي ورحيل أحمد فتحي لبيراميدز.

الخليج 365 تواصل مع اللاعب الذي رفض اتهامه بالهروب: "ما هربتش أنا مش مرتبط بالنادي بعقد إحترافي أنا مجرد لاعب هاوي".

وتجيز اللوائح انتقال اللاعب الهاوي من ناديه دون الرجوع له مع أحقية النادي الأم في الحصول عل جزء من عقده الإحترافي كحق رعاية .

الأهلي استهدف التوقيع مع اللاعب وبالفعل جلس معه أمير توفيق مدير التعاقدات ولكن الجلسة وصلت إلى طريق مسدود بسبب مطالبة اللاعب بالتوقيع على بياض.

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"أمير توفيق طلب مني أوقع على بياض وأنا رفضت بعد نصيحة وكلائي، وطلبت منه تقديري مادياً في الأول وهو رفض وقالي إن ديه تكليفات لجنة التخطيط" من هنا كانت بداية الأزمة على حسب رواية صابر.

ويملك الصاعد 3 وكلاء، ثنائي إنجيزي اسمهما "رون" و"شزات " والثالث مصري ويُدعى أحمد حسين.

ويمتلك صابر عروضاً من أندية كبير في أوروبا بالإضافة إلى عرض تونسي:"عندي عروض من فالنسيا الإسباني وبنفيكا البرتغالي ورينجزر الأسكتلندي ونادي كبير في تونسي هقول عن اسمه في الوقت المناسب".

وبحسب لائحة اللاعبين في تونس فإن اللاعب المصري يعامل كلاعب محلي مع أقرانه من شمال أفريقيا.

الأهلي لم يستسلم وحاول مع اللاعب ولكن التوقيع "على بياض" لازال شرطاً أساسياً وهو ما يرفضه اللاعب:" الأهلي عايز يوقع معايا تاني وأنا عايز عقد واضح بأرقام محددة وماعنديش مشكلة لو تم وضع شرط جزائي 300 ألف دولار أو إسترليني لكنهم رفضوا".

وواجه الأهلي وقائع مماثلة في نفس الفريق حيث تركه مصطفي هشام وريتشارد وصلاح الدين ثنائي منتخب الشباب.