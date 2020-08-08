لاعب الأهلي السابق يتحدث عن أزمة المنشطات: التحاليل لم تُثبت شيء

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- إبراهيم علي

أكد عمرو سماكة لاعب النادي الأهلي السابق، أن نتيجة تحليل المنشطات التي قام بها في النادي بعد عقوبته من الاتحاد الأفريقي لكرة القدم "كاف"، جاءت سلبية.

وقال سماكة في تصريحات لبرنامج "Be On Time" عبر قناة "اون تايم سبورتس": "كان هناك محاولات من جانب نادي الزمالك لتقليل من صفقة تعاقد الأهلي معي وهناك صحفيين عملوا على ذلك خلال تلك الفترة".

وأضاف سماكة عن أزمة المنشطات: "الأمر بدأ بعد مباراة شبيبة القبائل في 2006، ولكني لعبت بعد هذه المباراة مباراتين، والعينة تم فتحها بعد شهر من المباراة".

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وتابع: "قدمت للكاف أنني كنت أتناول أدوية طبيعية، وكان لديهم إحساس بأن هناك شيء خاطئ في الأمر، فعاقبوني لمدة 3 أشهر".

وواصل سماكة: "لقد قمت بعمل تحليل مع النادي وظهرت تاني يوم، ولم يكن لدي شيء، والأهلي أرسل معي دكتور إيهاب للاتحاد الأفريقي لكي يثبت أن ليس لدي أي شئ بشأن أزمة المنشطات".

وأضاف: "عندما أتى الخطاب جلست مع حسام البدري ومانويل جوزيه، وكان عدلي القيعي يقول لي أنه سعيد مني للغاية وأنني سأكون مستقبل النادي، ولكنه في النهاية حظ سيء".

واختتم سماكة تصريحاته: "كان هناك أشخاص عديدة تريد مني أن أرفع قضايا بشأن الموضوع، ولكني ارتضيت بالعقوبة وقلت أن 3 أشهر فترة قليلة وكان مر منهم شهر ونصف تقريبا".