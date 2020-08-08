مؤتمر صحفي لليد الأربعاء استعداداً للمونديال

يعقد الاتحاد المصري لكرة اليد مؤتمراً صحفياً عصر الأربعاء القادم يناقش خلالة تفاصيل بروتوكول التعاون الطبي مع مستشفي وادى النيل.

يحضر المؤتمر الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة والمهندس هشام نصر رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة.

قال الدكتور محمود العدل خبير الطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ان يتضمن البروتوكول أعلى رعاية صحية متخصصة لمنتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة .

وأيضاً يمنح كشف طبي رياضي شامل كهدية لفراعنة اليد بالإضافة إلي مسحة الكورونا ، وإجراء جميع الفحوصات الطبية للرياضيين مع الاشعة اللازمة والتحاليل الخاصة بزيادة قدرة التحمل وسرعة الاستشفاء وذلك باستخدام أحدث الاجهزة. رئيس الاتحاد المصري لكرة اليد واعضاء مجلس الادارة.قال الدكتور محمود العدل خبير الطب الرياضي وعضو مجلس إدارة الاتحاد ان يتضمن البروتوكول أعلى رعاية صحية متخصصة لمنتخبنا الوطني خلال الفترة المقبلة .وأيضاً يمنح كشف طبي رياضي شامل كهدية لفراعنة اليد بالإضافة إلي مسحة الكورونا ، وإجراء جميع الفحوصات الطبية للرياضيين مع الاشعة اللازمة والتحاليل الخاصة بزيادة قدرة التحمل وسرعة الاستشفاء وذلك باستخدام أحدث الاجهزة.

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