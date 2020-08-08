مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم| بث مباشر مباراة برشلونة ضد نابولي | شاهد ماتش برشلونة ونابولي yalla shoot

تتجه أنظار عشاق كرة القدم صوب ملعب الكامب نو، لمشاهدة مباراة قوية تجمع بين برشلونة ونابولي، مساء يوم السبت 8 أغسطس، وذلك في مباراة إياب دور الــ 16 من دوري أبطال أوروبا.

وعادت المسابقات الأوروبي إلى الواجهة من جديد بعد قرار من الاتحاد الأوروبي لكرة القدم، إثر توقفها ما يقارب 4 شهور بسبب فيروس كورونا المستجد.

وانتهت مباراة الذهاب بين البرشا ونابولي بالتعادل الإيجابي بهدف لكل فريق، مما يعطي فرصة كبيرة للفريقين من أجل حسابات التأهل.

ويسعى برشلونة إلى نسيان ما فاته من خيبات أمل في مسابقة الدوري الإسباني بعدما فشل في الظفر بلقب

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المسابقة الذي توج به ريال مدريد ، وتحقيق الفوز على نابولي ولا بديل عن ذلك ليرضي به عشاقه وجمهوره المتعطش إلى البطولات والذي لا يقبل بأن يخرج هذا الموسم خالي الوفاض.

الفريق الكتالوني منذ 4 سنوات غاب عن الألقاب الأوروبية وخصوصًا اللقب المفضل دوري الأبطال، لذلك ستكون ذان الأذنين مهمه بالنسبة لأنصار برشلونة، بعد الإخفاق في تحقيق أي لقب هذا الموسم ويريد التعويض والعودة إلى اعتلاء منصات التتويج.

وفي ذات السياق، يدخل نابولي المباراة وهو يعلم جيدًا

صعوبة اللقاء على ملعب الكاب نو الذي لم يخسر برشلونة على أرضه في هذه المسابقة منذ خسارته من بايرن ميونخ في بثلاثية دون رد عام 2013.

ويحاول نابولي أن يتخطى هذه اللعنة ويحاول كسر هذا الرقم بتحقيق الفوز على البرشا في ميدانه أو الخروج بنتيجة إيجابية تضمن له التأهل إلى دور ربع النهائي، ولكن يحتاج التركيز والقوة في هذه المباراة من أجل العبور إلى الدور المقبل، لأنه بحاجه إلى التعادل بأكثر من هدف أو الفوز بأي نتيجة كي يتأهل.

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )