بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي في بطولة «دوري أبطال أوروبا»

تقام الليلة في تمام الساعة التاسعة مساءً مباراة “برشلونة” و”نابولي” وذلك في إطار مباريات دور الـ 16 لبطولة دوري أبطال أوروبا التي تم استئنافها أمس الجمعة بعد توقف استمر لخمسة أشهر، وتقام أيضاً في نفس التوقيتمباراة “تشيلسي” الإنجليزي و”بايرن ميونيخ” الألماني في البطولة.
موقع “الوفد” يقدم لكم بث مباشر لهذه المباراة المهمة بين “برشلونة” و”نابولي” وتم توفير أكثر من قناة للبث المباشر وفيحالة تعطل البث على إحدى القنوات برجاء عمل ريفريش والضغط على زرار التشغيل في القناة الأخرى الموجودة في هذا المقال.
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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