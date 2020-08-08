بث مباشر.. مباراة برشلونة ونابولي في دوري الأبطال

يخوض برشلونة الإسباني إياب دور الستة عشر في دوري أبطال أوروبا أمام ضيفه نابولي الإيطالي، اليوم، متحرراً من ضغوط إحراز اللقب في المواسم القليلة الماضية.فلم يعد برشلونة المرشح الأبرز لإحراز اللقب القاري، وحتى بحال تخطي نابولي، مستفيداً من تعادله في إيطاليا (1-1).
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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