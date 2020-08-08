مشاهدة مباراة برشلونة ونابولى بث مباشر الليلة بدوري الأبطال

مشاهدة مباراة برشلونة و نابولى بث مباشر الليلة بدوري الأبطال.. يلتقي فريق برشلونة الأسباني بقيادة كيكي سيتي المدير الفني للفريق، مع نظيره فريق نابولى، مساء اليوم السبت فى الساعة التاسعة، على ملعب الكامب نو، فى إطار إياب دور ال16 من بطولة دوري أبطال أوروبا مشاهدة مباراة برشلونة و نابولى بث مباشر الليلة بدوري الأبطال مشاهدة مباراة برشلونة و نابولى بث مباشر الليلة بدوري الأبطال.. انتهت مباراة الذهاب بين الفريقين بالتعادل الإيجابي بهدف مقابل هدف، على ملعب سان باولو، في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث سجل البلجيكي درايز ميرتنز هدف التقدم للبارتنوبي، بينما عدل الفرنسي أنطوان جريزمان النتيجة للفريق الكتالوني. الإيجابي بهدف مقابل هدف، على ملعب سان باولو، في نهاية شهر فبراير الماضي، حيث سجل البلجيكي درايز ميرتنز هدف التقدم للبارتنوبي، بينما عدل الفرنسي أنطوان جريزمان النتيجة للفريق الكتالوني. مشاهدة مباراة برشلونة و نابولى بث مباشرالليلة بدوري الأبطال التشكيل المتوقع لبرشلونة اليوم: حراسة المرمى: مارك أندريا تير شتيجن Advertisements خط الدفاع: جوردي ألابا - كليمنت لينجليه - جيرارد بيكية - سيميدو خط الوسط: سيرجيو روبيرتو - إيفان راكيتيتش - دي يونج خط الهجوم: أنطوان جريزمان - لويس سواريز - ليونيل ميسي التشكيل المتوقع لنابولى اليوم: حراسة المرمى: ديفيد أوسبينا خط الدفاع: ماريو روي - كاليدو كوليبالي - كوستاس مانولاس - دي لورينزو خط الوسط: دييجو ديمي - فابيا رويز - بيوتر زيلينسكي خط الهجوم: لورينزو إنسيني - درايس ميرتينز - خوسيه كاليخون لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا ) لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

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