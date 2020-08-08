راموس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد الإقصاء من دوري الأبطال

قام سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بتوجيه رسالة إلى جماهير الملكي ، عقب الإقصاء من دوري أبطال اوروبا، والخسارة من مانشستر سيتي، بدور الـ16، بنتيجة 4-2 مجموع المباراتين.
كتب راموس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " أنتهى موسم غريب، وصعب على الجميع، بطعم حلو ومر، لأننا ريال مدريد ومطالبون بالفوز، بكل شئ، يجب الإشادة بحصد لقبيالليجا، والسوبر الإسباني، في ظل الظروف، الاستثنائية".
وأضاف نجم ريال مدريد:" الخروج من دوري أبطال أوروبا، شئ صعب، ومرير، لأننا كنا نريد المزيد، حان الوقت إلى أن نسترخي، ثم العودة إلى القتال للموسم المقبل، هذا شعار وتاريخ يستحقان كل شئ دائمًا".
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