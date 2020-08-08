راموس يوجه رسالة لجماهير ريال مدريد بعد الإقصاء من دوري الأبطال

قام سيرجيو راموس، قائد فريق ريال مدريد الإسباني، بتوجيه رسالة إلى جماهير الملكي ، عقب الإقصاء من دوري أبطال اوروبا، والخسارة من مانشستر سيتي، بدور الـ16، بنتيجة 4-2 مجموع المباراتين.

كتب راموس على صفحته الشخصية على موقع التواصل الإجتماعي "فيسبوك": " أنتهى موسم غريب، وصعب على الجميع، بطعم حلو ومر، لأننا ريال مدريد ومطالبون بالفوز، بكل شئ، يجب الإشادة بحصد لقبي

الليجا، والسوبر الإسباني، في ظل الظروف، الاستثنائية".

وأضاف نجم ريال مدريد:" الخروج من دوري أبطال أوروبا، شئ صعب، ومرير، لأننا كنا نريد المزيد، حان الوقت إلى أن نسترخي، ثم العودة إلى القتال للموسم المقبل، هذا شعار وتاريخ يستحقان كل شئ دائمًا".