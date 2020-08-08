بث مباشر مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي اليوم دوري أبطال أوروبا

يستضيف برشلونة الإسباني فريق نابولي الإيطالي مساء اليوم السبت الموافق 8 أغسطس في إطار منافسات دور الستة عشر من بطولة دوري أبطال أوروبا في سهرة نارية ينتظرها كل عشاق الفريق الكتالوني في العالم العربي.

ويستضيف اللقاء ملعب برشلونة كامب نو في تمام الساعة التاسعة مساءا بتوقيت القاهرة والعاشرة بتوقيت مكة المكرمة في إياب منافسات دوري الأبطال.

وتعادل برشلونة مع نابولي في إيطاليا بهدف لكل فريق في مباراة ذهاب دور الستة عشر بدوري

الأبطال ويحتاج الفريق الكتالوني إلى التعادل السلبي أو الفوز بهدف نظيف من أجل التأهل.

ويدير لقاء برشلونة ونابولي طاقم حكام تركي بقيادة الحكم جونيت شاكير يعاونه باهاتين دوران وطارق أنجون وحليل أموت ملير حكما رابعا.

تشكيل برشلونة الإسباني المتوقع لمواجهة فريق نابولي الإيطالي

في حراسة المرمى : تيرشتيجن

وفي خط الدفاع : سيميدو – بيكيه – لينجليت – ألبا

وفي خط الوسط : سيرجي روبيرتو – راكيتيتش – دي يونج

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وفي خط الهجوم : سواريز – ميسي – جريزمان

تشكيل نابولي الإيطالي المتوقع لمواجهة فريق برشلونة في دوري أبطال أوروبا

في حراسة المرمى : أوسبينا

وفي خط الدفاع : روي – كوليبالي – مانولاس – دي لورينزو

وفي خط الوسط : زيلينسكي – ديمي – رويز

وفي خط الهجوم : كاييخون – ميرتينز – إنسيني

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )

لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )