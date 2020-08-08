مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم 8 أغسطس 2020 بدوري الأبطال

تتجه أنظار متابعي كرة القدم الأوروبية، إلى ملعب كامب نو من أجل متابعة مباراة برشلونة ونابولي في أهم مباريات اليوم السبت 8/8/2020، وذلك ضمن مواجهات مرحلة إياب دور الـ 16 من دوري أبطال أوروبا لكرة القدم، ويهدف الفريقين إلى تحقيق الفوز في هذه المواجهة للوصول إلى ربع نهائي البطولة.
سيكون بإمكانكم مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اليوم عبر قناة beIN SPORTS HD3، بصوت المعلق عصام الشوالي، وتنطلق صافرة بداية البث المباشر لمباراة برشلونة ونابولي اليوم السبت 8 أغسطس 2020 عند الساعة 10:00 بتوقيت مكة المكرمة، 9:00 بتوقيت القاهرة، 11:00 بتوقيت أبو ظبي.
كما يقدم الوفد رابط مشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر اون لاين في اياب دور الـ16 من دوري
مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر
يخوض برشلونة مباراة اليوم أمام نابولي، ساعياً إلى إقصاء منافسه، والتأهل إلى الدور التالي، علماً ان الفريق الكتالوني لديه ميزة الهدف خارج الأرض، حيث تعادل زملاء ميسي مباراة الذهاب بهدف لهدف في المباراة التي أقيمت على ملعب سان باولو في إيطاليا، كما يتعين على برشلونة تجاوز الفريق الايطالي لحجز بطاقة العبور إلى ربع نهائي دوري أبطال أوروبا، لأن هذه البطولة هي الوحيدة المتبقية التي سيقاتل من أجلها،
بينما يخوض نابولي لقاء برشلونة وعينه على تحقيق نفس الهدف، وهو بلوغ ربع النهائي، رغم تحسن أداء ونتائج الفريق في النصف الثاني من هذا الموسم، حيث أنهى موسمه المحلي بالمركز السابع في جدول الدوري الايطالي، وحقق الفوز في آخر مباراة ختامية أمام لاتسيو 3-1، ويجب عليه أن يلعب بكل جدية أمام العملاق الكتالوني لكي يضمن مكانه في الدور المقبل، وحقق الفريق بقيادة جينارو جاتوزو لقب كأس إيطاليا على حساب يوفنتوس، ويأمل في مواصلة تقدمه في المسابقة الأوروبية.
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
لمشاهدة مباراة برشلونة ونابولي بث مباشر بدون تقطيع ( اضغط هنا )
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