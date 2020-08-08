يتقدم أعضاء الجهاز الفني والإداري والطبي للمنتخب الوطني الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري بخالص العزاء، عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته. رئيس اللجنة الخماسية المكلفة بإدارة شئون اتحاد الكرة لوفاة شقيقته. وحرص حسام البدري المدير الفني وأعضاء جهازه الفني على مواساة رئيس الاتحاد في مصابه الأليم متمنيا أن يتغمد المولى عز وجل الفقيدة بواسع رحمته ويسكنها فسيح جناته.

Advertisements

كانت هذه تفاصيل خبر جهاز المنتخب الوطني ينعي شقيقة الجنايني لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوفد وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.