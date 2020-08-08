نبأ يُسعد جماهير اهلي جدة قريبًا !

كشفت تقارير صحفية خلال الأيام الماضية أن هناك محاولات مكثفة من إدارة اهلي جدة لعودة طارق كيال للعمل في النادي من جديد، حيث يرى الكثيرون أنه سيساهم في عودة الفريق إلى المسار الصحيح، لما يمتاز به من خبرات إدارية كبيرة.

وعمل من قبل طارق كيال مشرف على فريق الاهلي عام 2016، خلال فترة تواجد المدرب كريستيان جروس، واستطاع الراقي تحقيق بطولة الدوري السعودي بعد غياب طويل.

من جانبه، كشف طارق كيال في تصريحات تلفزيونية أن هناك بالفعل اتصالات مع إدارة أهلي جدة، حتى يعود للعمل في النادي، وقال “في الحقيقة هناك اتصالات ومفاوضات مع مسؤولي النادي الأهلي للعودة، وإن شاء الله خير”.

وعن رأيه في إمكانية عودة الاهلي للمنافسة على لقب الألقاب، أوضح “الفريق لديه نجوم قادرون على صناعة الفارق، ويمتلك فلادان ميلويفيتش مدرب جيد يعتمد على بعض الشباب، ويحتاج فقط للتنظيم داخل وخارج الملعب”.

وعلق المشرف العام السابق على الفريق الأهلاوي على أزمة اللاعب دجانيني تفاريس، الذي رحل عن النادي الجداوي بعد فسخ عقده من طرف؛ بسبب تأخر حصوله على رواتبه الشهرية “دجانيني تلقى عرضاً خارجياً لذلك تحجج وفسخ عقده مع الأهلي، وموقف النادي سليم وقوي قانونياً وسيكسب القضية”.

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