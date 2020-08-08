أخبار النصر| إعلامي نصراوي يوجه اقتراح “ساخر” بسبب وليد الفراج!

تعرض الإعلامي السعودي، وليد الفراج، خلال الأيام الماضية لهجوم حاد من جانب جماهير النصر، والتي تتهمه دائمًا بمحاباة الهلال، ومجاملته في كافة القضايا، وذلك بعد نهاية مواجهة الديربي بفوز الزعيم 4 ـ 1 ضمن الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين.

هذه الانتقادات والاتهامات تواصلت من خلال الإعلامي النصراوي عبدالرحمن الفريح، الذي طالب بشكل ساخر إدارة الهلال، بتعيين الفراج، متحدثًا رسميًا للنادي العاصمي.

وقال الفريح من خلال حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “مواقف وليد الفراج، كثيره بالدفاع عن الكيان الهلالي، في جميع القضايا. أكبر دليل على ذلك، أنه سخّر كافة إمكانياته، بالدفاع عن النادي، في كل شارده ووارده”، متمنيا أن هذا الاقتراح النور قريبًا.

Advertisements

وسجل أهداف الهلال في شباك النصر سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، وبافتيمبي جوميز “هدفين”، بينما أحرز هدف الفريق النصراوي الوحيد اللاعب سلطان الغنام.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني، وبات الزعيم قريبًا من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الهلال في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي أمام الفتح، غدًا الإثنين، بينما يلتقي النصر مع مضيفه أبها، الفائز في الجولة الماضية على اتحاد جدة بنتيجة 2 ـ 1.

..