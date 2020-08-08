أخبار الهلال| تحذير لنجوم الزعيم قبل مواجهة الفتح!

تشعر جماهير نادي الهلال بحالة كبيرة من السعادة عقب الفوز الأخير على النصر بنتيجة (4-1)، يوم الأربعاء الماضي، في الجولة 23 من منافسات الدوري السعودي للمحترفين، ويرى الكثيرون أن الفريق الأزرق اقترب كثيرًا من تحقيق اللقب الغالي.

لكن الإعلامي الرياضي، حمود القحطاني، طالب بضرورة الحذر خلال الجولات المقبلة، وقال عبر حسابه الشخصي على موقع “تويتر” “هناك 4 نهائيات قادمة من أصل 7 جولات، تتوج الهلال رسميًا، ببطولة الدوري، في حال لم يتعثر النصر”، مؤكدًا أن نجوم الهلال عليهم عدم التراخي، أو الاطمئنان بأن البطولة أصبحت لمصلحتهم، بعد الابتعاد عن النصر بفارق 9 نقاط.

وسجل أهداف الهلال في شباك النصر سيباستيان جيوفينكو، كارلوس إدواردو، وبافتيمبي جوميز “هدفين”، بينما أحرز هدف الفريق النصراوي الوحيد اللاعب سلطان الغنام.

ورفع الهلال رصيده بعد هذا الفوز إلى 54 نقطة، في صدارة الدوري السعودي، فيما تجمد رصيد النصر عند 45 نقطة في المركز الثاني، وبات الزعيم قريبًا من تحقيق اللقب قبل 7 جولات من نهاية المسابقة.

ويلعب الهلال في الجولة 24 من منافسات الدوري السعودي أمام الفتح، غدًا الإثنين، بينما يلتقي النصر مع مضيفه أبها، الفائز في الجولة الماضية على اتحاد جدة بنتيجة 2 ـ 1.

..