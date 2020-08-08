النجم الساحلي: مليون دولار ليست كافية لبيع كريم عريبي لـ”الاتفاق”

كشفت تقارير صحفية تونسية، أن مفاوضات نادي الاتفاق السعودي مستمرة للتعاقد مع مهاجم النجم الساحلي “كريم عريبي“، خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وذكر موقع “تونس الرّقمية”، أنّ إدارة نادي الاتفاق تسعى بقوة خلال الساعات الماضية لشراء الهدّاف الجزائري كريم عريبي، حيث لا زالت المفاوضات مستمرة بقوة بين الطرفين.

وذكر الموقع التونسي، أن إدارة الاتفاق وضعت مليون دولار على طاولة النجم الساحلي، لحسم انتقال اللاعب رسميًا إلى الفريق السعودي، بعد رحيل المغربي وليد أزارو.

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فيما ترى إدارة النجم الساحلي أن مليون دولار ليس مبلغا كافيا للتخلي عن عريبي، هداف دوري أبطال إفريقيا، برصيد 10 أهداف، وستبلغ نادي الاتفاق بالشروط المالية لبيع اللاعب.

إدارة الاتفاق السعودي لن تمانع من زيادة القيمة المالية لشراء اللاعب، في ظل الحاجة لمهاجم قوي بعد رحيل المغربي وليد آزارو، ورفضه تمديد التعاقد بشكل رسمي.

وكانت لجنة التخطيط بالأهلي، تضع عريبي على رأس المرشّحين لتدعيم الخط الأمامي للفريق، بعد ضياع صفقة جاكسون موليكا مهاجم مازيمبي القريب من الانتقال إلى الدوري الفرنسي عبر بوّابة ليل.

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