“ناقوس الخطر يدق في الوداد”.. جاريدو في ورطة بعد إصابة كومارا

يعيش فريق الوداد في أزمات عديدة تحت قياده مدربه الإسباني خوان كارلوس جاريدو، عقب الإصابة التي تعرض لها المدافع ابراهيما كومارا في مباراة نهضة بركان التى انتهت بخسارة الأحمر بهدفين مقابل هدف.

وكشفت صحيفة المنتخب المغربية، أن كومارا يخضع لفحوصات طبية لتحديد حجم إصابته ومدة غيابه، لكن المؤكد أنه سيغيب عن عدد من الجولات المقبلة، وهو ما يضع جاريدو في مأزق دفاعي، خاصة بعدما تأكيد رحيل المدافع محمد الناهيري بشكل كبير.

ويعاني مدرب الوداد “جاريدو” من أزمة دفاعية في الفترة الماضية، كما ظهرت عناصر الفريق بمستوى مخيب خلال مواجهتي الوداد أمام مولودية وجدة ثم نهضة بركان.

وبدأ جاريدو في مراجعة أوراقه وتصحيح أوضاعه مع لاعبي الوداد، خاصة أن الفريق نال انتقادات عديدة بعد المستوى الذي ظهر به في المباراتين الأخيرتين عقب العودة بعد توقف طويل بسبب جائحة فيروس كورونا كورنا.

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وأكدت الصحيفة المغربية، أن لاعبو الوداد ظهر عليهم انعدام التركيز والثقة وضعف في الأداء وعدم الفعالية، كأنهم يلعبون لأول مرة فيما بينهم، وقد تكون اسباب عدم خوض مباريات إعدادية خلال معسكرهم باغادير الذي سبق استئناف البطولة، من الأسباب الرئيسية التي جعلت الفريق الأحمر يظهر متواضعا.

وأشارت الصحيفة إلى أن مستوى الوداديين يدق ناقوس الإنذار، خصوصا أنه مقبل على مواجهات نارية تتعلق بالبطولة المحلية المغربية وبنصف نهائي دورى أبطال أفريقيا خاصة أن يواجه فريقا هو الأقوى على المستوى الإفريقي النادي الأهلي المصري.

يشار إلى أن الوداد سيواجه الأهلي في ذهاب نصف نهائي دوري أبطال إفريقيا أحد أيام 25 و 26 سبتمبر المقبل، بينما ستكون مواجهة الإياب يوم 3 أكتوبر على إستاد القاهرة الدولي.

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