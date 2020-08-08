عرض أوروبي وآخر آسيوي على طاولة هيدرسفيلد للتعاقد مع رمضان صبحي

قال المدير الفنى لنادي المعادي علي صقر،، وصديق لاعب النادي الأهلي “رمضان صبحي”، إن هناك العديد من الأندية التي ترغب في ضمه من ناديه الأصلي هيدرسفيلد تاون الإنجليزي في الفترة المقبلة.

وأضاف صقر، خلال برنامج «الماتش» على قناة « صدى البلد»، أن رمضان صبحي تلقى عروضا مميزة بعد أمم أفريقيا تحت 23 عاما، لكنه رفض مناقشتها بسبب ارتباطه بالأهلي، ورفض الحديث مع أي شركة تسويق أو وكيل لاعبين.

وأكد صقر أنه تدخل في الحصول على عروض لرمضان صبحي، في أوروبا بصفته صديقا للاعب الذى يرغب فى الاستمرار بالملاعب الأوروبية.

وأوضح المدير الفنى للمعادي، أن هناك عرضًا أوروبيًا سيصل هدرسفيلد الأسبوع المقبل لضم رمضان، بجانب عرض آسيوي آخر. عن طريق شركة تسويق.

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على الجانب الآخر، كشف المحامي الدولي “نصر الدين عزام” موقف رمضان من المشاركة مع الأهلي في مباريات الدوري.

وأوضح:”الأهلي موقفه ضعيف في تلك النقطة ولكنه يحاول مع نادي هيدرسفيلد لتمديد إعارة اللاعب”.

وتابع: “إذا لم يشارك اللاعب محليا فسيلجأ الأهلي للاتحاد الأفريقي لكرة القدم “كاف”، لطلب مشاركة اللاعب حال الاتفاق على تمديد إعارته”.

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