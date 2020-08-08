العراقي علي عدنان في طريقه للانضمام لأحد أندية الدوري السعودي

دخلت بعض الأنـدية السعودية في مفاوضات مع الظهير الأيسر العراقي “علي عدنان” الذي ينشط حاليًا في صفوف فريق فانكوفر الكندي.

وكشف تقارير عراقية، بأن علي عدنان قد ينضم لصفوف أحد أندية الدوري السعودي الكبيرة في الموسم المقبل، سواء بنظام البيع أو الإعارة، حيث رحب اللاعب باللعب في الدوري السعودي للمحترفين.

وأكدت التقارير، بأن اللاعب مرتبط بعقد مع نادي فانكوفر الكندي لمدة موسمين، وناديه يرحب إعارته لأي ناد آخر، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت إلى أن هناك 3 أندية تركية أعربت عن اهتمامها بالتعاقد مع علي عدنان وهي طرابزون وقونيا سبور وغازي عنتاب، وجمعيهم يريدون ضمه بشكل رسمي من ناديه.

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عدنان صاحب الـ26 عاما سبق اختياره كأفضل لاعب آسيوي شاب للعام 2013، بعدما تألق مع منتخب بلاده في كأس آسيا للشباب 2012 ونال الميدالية الفاضية، وعمه هو علي كاظم أشهر لاعب في العراق خلال عقد السبعينيات من القرن الماضي.

وظهر لأول مرة مع منتخب العراق تحت قيادة البرازيلي “زيكو”، وشارك في بطولة خليجي 21 بالبحرين، ولعب تصفيات مونديال 2014، ثم لعب في كأس العالم للشباب تركيا 2013 وسجل عدة أهداف رائعة، منها هدفيه في مرمى انجلترا وهدف في أوروجواي من ركلة حرة مباشرة من منتصف الملعب وتم اختياره بين أفضل لاعبي البطولة.

وانضم عدنان لفريق أودينيزي الإيطالي 2015، كأول لاعب عراقي يحترف في الكالتشيو، وسجل أول أهدافه في الدوري الإيطالي في شباك جنوى، والتي خسرها فريقه بهدفين مقابل هدف.

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