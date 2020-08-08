إكرامي: رمضان صبحي يريد العودة لأوروبا.. والهجوم على الخطيب “ممنهج”

قال وحارس مرمى الأهلي ومنتخب مصر سابقا “إكرامي الشحات“، إنه لم يتواصل مع محمود الخطيب، رئيس القلعة الحمراء، بعد أنباء سرقة الفيلا الخاصة به.

وأكد إكرامي الشحات في تصريحات خاصة لبرنامج “نمبر وان” الذي يقدمه عمر ربيع ياسين على قناة النهار: “عدت من الساحل للإطمئنان على الخطيب بعد سرقة فيلاته”.

وتابع: “الخطيب أصبح بحال أفضل وأنا حاولت التواصل معه على الهاتف لكنه لم يجيب لذلك عدت فورا من الساحل الشمالي للاطمئنان عليه”.

وكشف إكرامي عن رغبة رمضان صبحي، مهاجم هيدرسفيلد المعار في صفوف الأهلي، في الفترة المقبلة.

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وأوضح: “رغبة رمضان صبحي هي الاحتراف الأوروبي بعد انتهاء إعارته في الأهلي“.

وتابع: “نصيحتي للاعب هو الاحتراف من أجل التألق وتحقيق مزيد من النجاح وهي رغبته التي أعلنها سابقا”.

وتطرق حارس الأهلي الأسبق، للحديث عن الهجوم الذي يتعرض له محمود الخطيب، مؤخرًا، وقال:”الهجوم علي الخطيب ممنهج ولا يتم ممن يطعون انهم من أبناء النادي”.

وأتم: “أبناء الأهلي الحقيقيون لا يهاجمون النادي ولا رموزه”.

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