رياضة | الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الزمالك يستعيد نجم الفريق قبل لقاء القمة أمام الأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يقترب نادي الزمالك من استعادة نجم الفريق، قبل لقاء القمة أمام النادي الأهلي، والمقرر ضمن الجولة 21 من الدوري الممتاز، يوم 22 أغسطس الجاري.

وأشارت مصادر مقربة من الجهاز الطبي بالفريق، أن الزمالك سيتعيد جهود نجمه يوسف أوباما، قبل لقاء القمة أمام الأهلي.

وأوضحت المصادر، أن اللاعب أمامه فترة تتراوح بين 10 إلى 15 يوماً، للعودة للتدريبات الجماعية.

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وكان أوباما قد تعرض لإصابة في العضلة الأمامية، أدت لغياب اللاعب عن الفريق خلال الفترة الماضية.

ويواصل الزمالك استعداداته لخوض لقاء الجولة 18 أمام فريق الإتحاد السكندري، والمقرر يوم الاثنين المقبل 10 أغسطس، على ملعب الجيش بمدينة برج العرب.

ويحتل الزمالك المركز الثاني في ترتيب أندية الدوري المصري برصيد 34 نقطة، بفارق 15 نقطة عن الأهلي المتصدر صاحب الـ49 نقطة.