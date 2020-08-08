رياضة | سموحة يطالب باستبعاد حكم مباراة الزمالك والمصري من مبارياته

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر سموحة يطالب باستبعاد حكم مباراة الزمالك والمصري من مبارياته والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
طالب فرج عامر رئيس سموحة السكندري بشكل رسمي إستببعاد الحكم محمد عادل عن إدارة مباريات فريقه السكندري في بطولة الدوري المصري.
وقام محمد عادل بإدارة مباراة الزمالك والمصري البورسعيدي التي أقيمت في بطولة الدوري المصري عقب عودة البطولة بعد توقفها بسبب تفشي وباء فيروس كورونا المستجد.
وتم توجيه انتقادات واسعة واحتجاجات من إدارة المصري البورسعيدي لمحمد عادل بحسب ما اعتبره مسئولو المصري تغاضيًا عن ركلة جزاء للفريق قبل نهاية اللقاء بالإضافة إلى عدم طرد محمد حسن نجم الزمالك.
وأكد عامر في تصريحات صحفية أنهم أرسلوا خطابًا رسميًا ضد الحكم محمد عادل وطلبوا عدم إسناد مباريات الفريق له لأنهم شعروا بأن هناك تعنت من جانب هذا الحكم ضد سموحة بشكل شخصي.
وأعرب عامر عن خوفه من تعنت الحكم محمد عادل ضد لاعبي فريقه إذا إدار أي مباراة لهم في الفترة المقبلة.