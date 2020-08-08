رياضة | إصابتين بفيروس كورونا في نادي كولون الألماني

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر إصابتين بفيروس كورونا في نادي كولون الألماني والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أعلن نادي كولون الألماني عبر موقع "تويتر" للتواصل الاجتماعي اليوم السبت أن نتائج اختبارات الكشف عن كورونا أثبتت إصابة اثنين من لاعبي الفريق بالفيروس.

وأضاف النادي أن اللاعبين :"دخلا مباشرة في حجر صحي منزلي بناء على تشاور مع مكتب الصحة، وجاءت جميع النتائج الأخرى في جولتي الاختبار، سلبية".

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يشار إلى أن الفريق سيجري اليوم بقيادة المدير الفني ماركوس جيسدول، أول تدريب جماعي في الملعب وذلك بعد مضي ثلاثة أيام على بدء التدريب الرسمي.

وسيجري الفريق مرانه رغم الحالتين الإيجابيتين.

وفي المقابل، أوقف النادي التدريب بالنسبة لقطاع الناشئين من تحت 16 إلى تحت 19 عاما "كإجراء احترازي، نظرا لمخالطة لاعبين ناشئين لأشخاص مصابين في محيطهم الخاص".