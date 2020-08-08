رياضة | وفاة شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر وفاة شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

توفيت اليوم السبت، كاميليا يوسف الجنايني شقيقة عمرو الجنايني رئيس اللجنة الخماسية المؤقتة المكلفة من الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، بإدارة شئون اتحاد الكرة المصري، إثر أزمة صحية.

وتوفيت شقيقة الجنايني اليوم في مستشفى القوات المسلحة بالمعادي، بعد مرورها بأزمة صحية في الأيام الأخيرة.

كان الاتحاد الدولي لكرة القدم، فيفا، قرر المد للجنة الخماسية لمدة ٤ أشهر للانتهاء من اللائحة وإجراء الانتخابات الجديدة.