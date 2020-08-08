رياضة | الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر الأهلي يقدم عرضه الأخير إلى هيدرسفيلد لضم رمضان صبحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

يستعد مسؤولو النادي الأهلي لتقدم عرضهم الأخير إلى نادي هيدير سفيلد الإنجليزي من أجل التعاقد مع رمضان صبحي بشكل نهائي.

ويرغب السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلي، في ضم رمضان صبحي بشكل نهائي مع الفريق الأحمر، بعدما قدم مستوى مميز هذا الموسم جعله أحد أهم العناصر الأساسية داخل الفريق.

وكان النادي الأهلي قد تقدم بعرض إلى هيدير سفيلد الإنجليزي لضم رمضان صبحي لكنه قوبل بالرفض من جانب مسؤولو النادي بحجة أن المقابل المادي الذي عرضه مسؤولو النادي الأحمر ضعيف.

ومن المنتظر أن يقوم مسؤولو الأهلي بالتقدم بعرض جديد لضم رمضان صبحي بشكل نهائي بعدما أبدى مسؤوليه استعدادهم لدفع مبلغ 3 مليون جنيه استرليني لضم اللاعب.