رياضة | خطوة أولى من فان بيرسي نحو التدريب

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر خطوة أولى من فان بيرسي نحو التدريب والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

سينضم النجم الهولندي المعتزل، روبن فان بيرسي إلى اللطاقم الفني لنادي فينورد روتردام لكرة القدم، بهدف تكوين خبرات تساعده في المستقبل القريب للعمل في التدريب.

وقال فان بيرسي في تصريحات نشرتها وسائل إعلام هولندية، اليوم السبت: "مهمتي في فينورد ليست رسمية، ولهذا أجد صعوبة في تسميتها. فعلى سبيل المثال لا أعتبر نفسي مدربا للمهاجمين.. سأترك لنفسي الفرصة لاستكشاف الأمر هنا، وما إذا كان الوضع سيروق لي، وهل سأتمكن من مساعدة الطاقم الفني قليلا أم لا".

Advertisements

وتابع صاحب الـ37 عاما: "كان من المفترض أن أنضم لفينورد في الموسم الماضي، لكنه لم يحدث. اتصل بي ديك أدفوكات (المدرب الحالي لفينورد)، وعرض علي الانضمام لناديه، ولا يمكنك أن ترفض طلبا من ديك".

وأنهى فان بيرسي مسيرته كلاعب في صفوف فينورد قبل عام، بعد عودته للنادي الذي بدأ فيه مسيرته في المستطيل الأخضر خلال سنوات المراهقة.

وخلال مسيرته حقق فان بيرسي نجاحات كثيرة في أرسنال، ومانشستر يونايتد، وفناربخشه، كما شارك في 102 مباراة دولية مع منتخب هولندا.