رياضة | لاعبو الزمالك تخضع لمسحة طبية عقب انتهاء المران الصباحي

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر لاعبو الزمالك تخضع لمسحة طبية عقب انتهاء المران الصباحي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

خضع لاعبو الفريق الأول لكرة القدم بنادي الزمالك لمسحة طبية بمعسكر الفريق ظهر اليوم، عقب انتهائهم من المران الصباحي، للإطمئنان والكشف على فيروس كورونا، وذلك تحت اشراف الجهاز الطبي بقيادة محمد أسامة .

يأتي ذلك وفقا للاجراءات المتبعة ، استعدادا للمواجهة المقبلة للفريق.

ويستعد الفريق لمواجهة الاتحاد السكندري يوم الإثنين المقبل بالدوري الممتاز.

يذكر أن المسحة الأخيرة للفريق جاءت كلها سلبية لجميع اللاعبين قبل مواجهة المصري والتي فاز بها الفريق بهدف دون رد.