رياضة | حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة

كتب هاني نصر العربي في السبت 8 أغسطس 2020 04:14 مساءً - انت الان تقراء خبر حارس الزمالك مطلوب في وادي دجلة والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

كشفت تقارير صحفية عن دخول وادي دجلة في مفاوضات مع محمد صبحي حارس مرمى الزمالك وذلك من أجل التعاقد معه في فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وتم عرض خدمات محمد صبحي على وادي دجلة وهناك ترحيب قوي من الفريق الدجلاوي بفكرة الحصول على خدماته في ظل إمكانياته الفنية المميزة.

ويواصل وادي دجلة محاولاته للتعاقد مع حارس مرمى الزمالك واستغلال وجود عدد من الأسماء المميزة في القلعة البيضاء في هذا المركز من خلال وجود كلا من محمود جنش وأبو جبل ومحمد عواد.

ويبذل وادي دجلة محاولاته في البحث عن حارس مرمى مميز خصوصًا بعد الاستقرار على عدم تجديد عقد محمد عبد المنصف.